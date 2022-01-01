Анна Саліванчук в чорному топі і лосинах продемонструвала результати своїх тренувань, заради яких навіть в Новий рік ходить в спортзал.

Анна Саліванчук є популярною українською виконавицею, яка відома ролями в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою" та у фільмах "Свінгери", а також іншими образами, повідомляє Politeka.net. Перед Новим роком актриса вирішила показати, що не змінювала плани навіть незважаючи на зайнятість.

Не так давно Анна розповідала, що відновила тренування в залі, а також заняття з гімнастики, щоб повернути свою пластичність. Після других пологів їй стало помітно важче сідати на шпагати і проблемно домогтися ще одного шпагату, але вона не бажає здаватися.

"Ось я після тренування. Звільняємо місце для олів'є і готуємося " - пише Саліванчук під коротким роликом.

Як можна помітити, Анна після зміни зачіски відчуває себе більш впевнено і з задоволенням хвалиться формами.

Як відомо, актриса виставляє в соціальні мережі багато різних відео, розповідає про життя, ділиться спогадами з минулого і любить повчати українців. Звичайне Саліванчук говорить про успіх і те, як домогтися гарного настрою.

Раніше перед настанням нового року артистка вирішила нагадати, як вона виглядала в ранньому дитинстві, ходила на ранки і які ролі їй подобалося приміряти на себе.

"Циганочка! А тут я лисичка-сестричка!» - писати Саліванчук.

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