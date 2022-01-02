Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що нещодавно Тіна Кароль випустила новий альбом "Другой рай".

Так, цього разу на сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували нове відео. Раніше повідомляли, що за однією з масок в новорічну ніч буде ховатися Тіна Кароль. Як виявилося, співачка ховалася за маскою Снігової королеви.

"Ми обіцяли, що в одній з масок сховається Тіна Кароль. І це сталося. Розкішний образ Снігової королеви та голос співачки, який неможливо не впізнати, зробили цей вечір ще більш особливим. До 2220-го... ой 2222-го, чи то у 2022 році зовсім близько! Так як співала Тіна: все про що мріялося, просіть, загадуйте і бажайте!", - пишуть на акаунті шоу "Маска".

Нагадаємо, шоу "Маска" в першому сезоні публічно вибачалися перед Тіною Кароль. Це сталося через те, що висловлювання Ольги Полякової про співачку викликали скандал в мережі. Артистка назвала Тіну Кароль "відомою плакальщицею". Співачка відреагувала на висловлювання Полякової у себе в Instagram.

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