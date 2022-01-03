Як передає Politeka.net, Інна Білоконь є відомою артисткою. Вона отримала популярність під іншим сценічним псевдонімом, а саме Інни Адольфівни в образі мами Вєрки Сердючки. Вона завжди супроводжує артиста Андрія Данилка під час виступів. Також, Інна Білоконь брала участь у новому сезоні шоу "Маска", де ховалася за образом Баяна.

Так, цього разу мама Вєрки Сердючки опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Інна Білоконь показала, як провела свята. Як відомо, в новорічну ніч Вєрка Сердючка і її "мама" виступали в Дубаї.

"2 січня...а чи був перший...Дубаї ... спасибі!",- висловилася Інна Білоконь.

Шанувальники артистки залишили їй безліч коментарів під фото: "Інночка, ми вас дуже любимо", "Інночка улюблена", "З Новим роком Вас, улюблена Інночка! Щастя Вам, радості, енергії та звичайно натхнення творити прекрасне", "Красуня", "Я подумаю свій келих...! 🥂 Звичайно за здоров'я!", "Ви були неймовірно круті в Дубаї!!!! Як завжди, на найвищому рівні", "Ах ось ви яка насправді!!! Ясненько!!".

Раніше повідомлялося, Андрій Данилко в образі Сердючки вразив зміною вбрання, більше не у вишиванці: "Ой, ну все"

Також, мама Сердючки вдома розчулила кадром з чарівною малятком, розкривши її ім'я: "Наша..."

Politeka розповідала, "З паличкою в носі": хвороба підкосила Андрія Данилка в самий невідповідний момент, з'ясувалися деталі