Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і молодий батько Віктор Павлик, який взяв у дружини свою молоденьку асистентку Катерину Реп'яхову, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу музикант поділився чарівним фото з сином на руках і привітав українців з Новим роком.

На фотографії ошатний Віктор зображений у красивої новорічної ялинки з маленьким сином Мишко на руках. Перед камерою він з'явився в темних брюках і білосніжній випрасуваній сорочці. Малюк теж в білому комбінезончику. Обидва мило посміхаються в об'єктив.

У підписі до фото Павлик написав: "З Новим Роком всіх!". Користувачі тут же почали коментувати знімок, вітаючи співака відповідь: "Щиро вітаю", "З Новим Роком!", "Віктор, ви щасливий. Така копія маленька обіймає вас", "Життя дарує фарби", "Яке щастя в руках. Гарний дуже хлопчик у вас. Нехай росте здоровий і щасливий!", "Краса! Новорічна листівка 2022".

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