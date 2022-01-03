Як пише Politeka.net, Слава Камінська - популярна українська співачка, яка 15 років була солісткою гурту "НеАнгели". Але група розпалася, а нещодавно навіть артистка посварилася зі своєю колишньою партнеркою по колективу Вікторією Смеюхой, після чого випустила пісню, яку назвала "Абьюзер". Не забуває Слава і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Слава позувала в чорному купальнику. Зірка стояла перед дзеркалом біля ліжка в своєму номері. Як відомо, артистка вирішила відправиться на відпочинок до Туреччини, де зараз близько 20 градусів тепла.
А до цього Камінська гуляла біля басейну, розповідаючи про те, як провела час в СПА. На голові у Слави було намотано рушник.
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"Вгадайте, хто виступає сьогодні в готелі? Це не я", - написала на останньому сторіс Слава і показала ще одне фото.
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