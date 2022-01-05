Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася після своєї перемоги в шоу "Х-Фактор", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу красуня виклала чарівне після новорічне фото, а в підписі до нього заявила, що пора повертатися до роботи.
На новій фотографії Аїд сидить на підлозі гардеробної, вона фотографує себе в дзеркало. Перед камерою красуня з'явилася в темних вузьких лосинах і об'ємній толстовці чорного кольору, а на її ногах масивні черевики на шнурках. волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.
У підписі до фото Ніколайчук написала: "Новий Рік відгуляли. Пора повертатися до роботи над новим альбомом. Признавайтесь, чекаєте?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки.
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