Відома співачка, переможниця одного з сезонів шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук показала миле фото в мережі і заговорила про повернення.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася після своєї перемоги в шоу "Х-Фактор", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу красуня виклала чарівне після новорічне фото, а в підписі до нього заявила, що пора повертатися до роботи.

На новій фотографії Аїд сидить на підлозі гардеробної, вона фотографує себе в дзеркало. Перед камерою красуня з'явилася в темних вузьких лосинах і об'ємній толстовці чорного кольору, а на її ногах масивні черевики на шнурках. волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фото Ніколайчук написала: "Новий Рік відгуляли. Пора повертатися до роботи над новим альбомом. Признавайтесь, чекаєте?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки.

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