Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель, яка отримала титул "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях у своїх Instagram-сторіс відповіла на запитання шанувальників про своє особисте життя. Так Анна зізналася, що зараз у неї немає коханої людини і її серце вільне.

Також дівчині поставили запитання: "Чому ти незаміжня, така красива?". На це Неплях вирішила відповісти з гумором. Вона опублікувала фото, на якому сидить в ресторані з келихом вина і радісною посмішкою, а її руку тримає молода людина. "Він міг би зробити мені пропозицію, але він тупо кинув мене", - жартівливо підписала фотографію Анна.

Також дівчина розповіла, що у відносинах вона не ревнива. За словами Ані, вона звикла довіряти обранцеві у відносинах. "Я не очікую від відносин болю і розчарувань. Я впевнена в собі і гідна кращого ставлення", - заявила Неплях.

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