Так, 26-річна Marietta розкрила правду про викидень у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Трагедія сталася рік тому якраз на Різдво.
Marietta з чоловіком Сашею несказанно зраділи, дізнавшись в кінці 2020-го, що в них буде малюк. Погано співачці стало на Різдво, з'явився біль у животі. В лікарні сказали, що плід завмер.
"Після слів, що розвитку немає, серце не стукає, вечір я дуже погано пам'ятаю. Назвати це шоком складно, я просто не можу описати свій стан в той момент. Найбільше мене вразили слова лікарів, що заморожена вагітність, викидень і т. д. – це нормально, так може бути і 2, і 3 рази, ви не знали? Ні, ми не знали! Нам ніхто ніколи не говорив, що це може бути нормально, ніхто не готував до цього", - поділилася артистка.
За її словами, вона перебувала в цілковитому стресі три дні і досі переживає втрату, але вирішила, нарешті, відпустити свій біль.
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Marietta додала, що пише цей пост, щоб люди, які стикаються з подібною проблемою, не думали, що вони одні: "це не тема для замовчування. Життя триває і буде все добре".
Українці підтримали Mariett'у в коментарях:
"Обним Обіймаю Вас, ❤. Я точно знаю як це... буває і на жаль не раз на собі... Вірно написали, що треба відпустити..."
"Це дуже боляче, від душі розумію і поділяю вашу біль..."
"Ви такі світлі і неймовірні❤️ Дякую, що відкрили нам усім цю непросту ситуацію 🙌 дуже шкода, що ви таке пройшли❤️"
"Марієтта, Ви приклад міцного союзу! Все обов'язково буде чудово! Від щирого серця бажаю щоб 2022 приніс бажане і найпотаємніше🐣 🙏"
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