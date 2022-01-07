Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, став переможцем на шоу "Маска", й розповів про зіркову хворобу.

MELOVIN дав відверте інтерв'ю, в якому відповів на найцікавіші питання, в тому числі й про зоряну хворобу, пише Politeka.net.

Так, артист зізнався на Ютуб-каналі DOROTYE, що "зловив зірку" після того, як про нього дізналися.

"Я про це дуже багато разів розповідав. Після "Х-Фактора" була зоряна хвороба: тоді я думав, що все крутиться навколо мене, весь світ крутиться навколо мене, всі мені повинні, всі повинні мені зробити... Це був огидний час, добре, що були друзі. Вони вчасно смикали за ніжку, і повернули назад", - поділився виконавець.

MELOVIN додав, хоча друзі нічого не говорили, але вони мовчки робили висновки, і деякі навіть пішли з його життя.

"Деякі йшли, деякі залишалися, говорили: "Мел, перебір... Ми тебе знаємо іншим, спочатку, до слави. Ми всі розуміємо, але соррі... перебір"", - розповів Бочаров.

Співак зізнався, що в той період він багато собі дозволяв в роботі, але ніколи не переходив на хамство.

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