Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець зізналася у своєму недоліку і спробувала пояснити, чому так чинить.

45-річна Кравець розговорилася в інтерв'ю Маші Єфросиніній, покаявшись у своєму "грішку". Виявляється, таких, як Олена, дуже багато в Україні - користувачі Мережі подякували артистці за чесність. Найяскравіший коментар Кравець репостнула в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Зірка "Квартал 95" зізналася, що патологічно спізнюється всюди і завжди.

"Я багато років "опоздун" і, ясна річ, що мені дуже ніяково... Це велика ілюзія, що люди, які запізнюються, хочуть привернути до себе увагу, або хочуть, щоб їх чекали, або хочуть підкреслити свою перевагу перед тими, хто їх чекає... Друзі, все не так, все взагалі не так!", - поділитися Кравець.

За її словами, постійні запізнювання - "це частина порушених відносин з реальністю".

"Ми трошки живемо в іншому тимчасовому регістрі і режимі... Я ніколи не хочу привертати до себе увагу або показати людям зневажливість. Мені кожен раз так соромно, дуже!", - зізналася зірка "Квартал 95".

"Дякую Олена Кравець, що виправдала всіх "опоздунів"!",- прокоментувала її фанатка.

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