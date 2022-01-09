Відомий телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав кумедний кадр з відпочинку в екзотичній країні, Осадча теж не втрималася від знімка.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов разом з сім'єю відправився на відпочинок, хоча ні він, ні його дружина Катя Осадча не розсекречують країну, в яку полетіли. У своїх Instagram-сторіс зіркове подружжя постить красиві кадри з відпустки, а один знімок Юрія особливо повеселив.

На фотографії Юрій зображений на пляжі, він буквально осідлав пальму, прилігши на ній животом і спустивши ноги і руки. При цьому варто відзначити, що на шоумені тільки темні плавки без нічого. "Лінивець", - забавно підписав знімок Горбунов.

До слова, кадр з цієї ж Пальми опублікувала на своїй сторінці в мережі і Катя Осадча. Правда, вона позує куди скромніше. Як видно, Телезірка в білосніжному пляжному сарафані і капелюсі витончено присіла на стовбур пальми і мило посміхається в камеру.

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