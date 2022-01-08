Відома українська акторка театру та кіно, учасниця "Дізель шоу" Юлія Мотрук розповіла про святкування Нового року, яке запам'ятала надовго.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель студіо" в Instagram опублікували фотографію відомої акторки театру та кіно, яка грає у "Дизель шоу" Юлії Мотрук.

Акторка розповіла про святкування Нового року, яке запам'ятає надовго.

"Юлія Мотрук – джерело історій. Причому з нашою актрисою трапляється таке, що хоч бери та фільми знімай. Звісно, ​​є в неї і яскраві спогади про одне святкування Нового року: у потоках шампанського, з падаючою ялинкою та петардами… у черевиках її тата. Сідайте зручніше – канікули з "дизелями" продовжуються!", - написали на сторінці.

Усю історію можна прочитати на офіційному сайті "Дизель студіо" dizelstudio.com.

На історію Юлії Мотрук відреагували у коментарях.

"Обожнюю Юлечку!!!", "Гарна актриса це сама чудова заміна Марині Францівні", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" в купальнику зважилася показати фігуру без фотошопу: "Виявляється...".

Нагадаємо, що Булітко і Крутоголов з "Дизель шоу" насмішили новорічним номером: "Хотіли здивувати дитину, а замість цього...".

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" виявилася "замкненою" через витівки Крутоголова і Бережка: "Я сказала...".