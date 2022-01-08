Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель студіо" в Instagram опублікували фотографію відомої акторки театру та кіно, яка грає у "Дизель шоу" Юлії Мотрук.
Акторка розповіла про святкування Нового року, яке запам'ятає надовго.
"Юлія Мотрук – джерело історій. Причому з нашою актрисою трапляється таке, що хоч бери та фільми знімай. Звісно, є в неї і яскраві спогади про одне святкування Нового року: у потоках шампанського, з падаючою ялинкою та петардами… у черевиках її тата. Сідайте зручніше – канікули з "дизелями" продовжуються!", - написали на сторінці.
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Усю історію можна прочитати на офіційному сайті "Дизель студіо" dizelstudio.com.
На історію Юлії Мотрук відреагували у коментарях.
"Обожнюю Юлечку!!!", "Гарна актриса це сама чудова заміна Марині Францівні", - написали в мережі.
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