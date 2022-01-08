Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під творчим псевдонімом Slavia, і яка є колишньою дружиною виконавця Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кадри з подорожі в США.

Виявилося, що Ярослава побувала в будинку-музеї, де колись жив Ернест Хемінгуей, штат Флорида. На кадрах можна побачити саму співачку на тлі будинку, а також цей будинок всередині. Слава навіть відео зняла, щоб детальніше показати шанувальникам цей музей, в якому колись жив великий письменник.

У підписі до публікації Slavia розповіла про свій візит: "Будинок-музей Ернеста Хемінгуея, де письменник провів два останні десятиліття свого життя, і написав відому в усьому світі повість"Старий і море". Тут все залишилося недоторканим, як при колишніх господарях".

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Як повідомляла Politeka, Пальми і "річки" шампанського: Slavia похвалилася, в якій розкоші відпочиває після розлучення з Dzidzio.

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