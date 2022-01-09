Мама Дана Балана активно веде сторінку в Instagram, на якій часто ділиться кадрами своїх яскравих виступів, передає Politeka.net.
На новому відео Людмила Балан з'явилася в новорічному образі, і заворожила своїм ніжним співом. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Кажуть, що базилік виріс на хресті Христа. Після того, як Господь був знятий, хрест впав, і з часом земля покрила його. Вирушаючи на пошуки Хреста, Свята імператриця Олена відчула приємний, що дме вітром аромат. Вона пішла за ним і знайшла базилік. Коли вона висмикнула кілька ниток, то знайшла його коріння в хресті. З тих пір базилік - наша свята і чарівна квітка, яка супроводжує нас від народження до останньої миті…
На Різдво дарую тобі пісню "Василь при народженні"❤️🙏 🏻", - написала Людмила Балан.
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Публікація швидко зібрала сотні переглядів.
"Чарівне виконання 💗", " свято триває🔥співає душа🙌серце радіє❤️.Щастя всім в будинок👏", "❤️❤️❤️😍😍👏👏👏👏👏👏", - написали користувачі Мережі.
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