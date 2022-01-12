Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), в сітчастій сукні розповіла про свій день під час відпочинку на курорті.

Настя Каменських похвалилася відпочинком в Мексиці, де вона проводить час з подругами, пише Politeka.net. Співачка вибирає найсміливіші образи, які може собі дозволити, виглядає вона просто чудово.

Цього разу артистка позувала у сукні із зеленої сіточки, під якою просвічувався купальник леопардового забарвлення. Зірка розпустила довге волосся і насолодилася сонячним світлом.

"Який чудовий день🌴 🌼", - написала Настя Каменських.

За годину публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красуня🔥 🔥 🔥", " шикарна жінка 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Шик🔥 🔥 🔥"," найкраща мила чарівна леді 🔥❤️❤️❤️", "яка ти красива... Богиня, а не жінка... ❤️Люблю тебе шалено", " красуня приємного відпочинку тобі❤️", " Кислотно салатовий такий кльовий колір))) ну, посміхнися чого сумуєш??? Море чудове🌴 🌴 🌴". - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Настя Каменських намагається стежити за фігурою з того часу, як скинула понад 20 кілограмів, зараз артистка правильно харчується і займається спортом.

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