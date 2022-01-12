Настя Каменських похвалилася відпочинком в Мексиці, де вона проводить час з подругами, пише Politeka.net. Співачка вибирає найсміливіші образи, які може собі дозволити, виглядає вона просто чудово.
Цього разу артистка позувала у сукні із зеленої сіточки, під якою просвічувався купальник леопардового забарвлення. Зірка розпустила довге волосся і насолодилася сонячним світлом.
"Який чудовий день🌴 🌼", - написала Настя Каменських.
За годину публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.
"Красуня🔥 🔥 🔥", " шикарна жінка 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Шик🔥 🔥 🔥"," найкраща мила чарівна леді 🔥❤️❤️❤️", "яка ти красива... Богиня, а не жінка... ❤️Люблю тебе шалено", " красуня приємного відпочинку тобі❤️", " Кислотно салатовий такий кльовий колір))) ну, посміхнися чого сумуєш??? Море чудове🌴 🌴 🌴". - написали користувачі Мережі.
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Зазначимо, Настя Каменських намагається стежити за фігурою з того часу, як скинула понад 20 кілограмів, зараз артистка правильно харчується і займається спортом.
Нагадаємо, Каменських "покусала" подружку на відпочинку, кадри розваги
А ще Politeka писала, що Каменських на відпочинку з Потапом і подругою опинилися в епіцентрі потужної стихії
Також Politeka повідомляла, що Каменських спантеличила видом на відпочинку