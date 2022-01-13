Як пише Politeka.net, 43-річна спортсменка порадувала шанувальників новими кадрами.
На них Подкопаєва показала новий жіночний образ. Так, гімнастка одягла ефектне коротке плаття-піджак персикового відтінку. На шиї спортсменки красувався легкий шарфик того ж кольору. Доповнювали образ босоніжки на високих підборах.
Подкопаєва показала кілька фото, а також відео, де вона ефектно дефілює по коридору в цьому образі.
"Не можна погоджуватися повзти, коли відчуваєш бажання парити", - підписала кадри Подкопаєва.
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Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"Вогонь", "ви завжди молодець", "вже дуже цей колір тобі до лиця!! красуня!", "Лілечка, ви прекрасні!", "Красуня неземна, клас", "молода і красива дівчинка, звичайно тільки парити і з високо піднятою головкою", "красиві слова! І Ліля повітряна!",- пишуть люди.
Відзначимо, що Подкопаєва зараз живе в США зі своїм чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, і дітьми.
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва в тонкій маєчці ледь не засвітила зайве на знімку з дітьми.
Як повідомляла Politeka, Подкопаєва в елегантному вбранні показала рідкісне фото з чоловіком-бізнесменом.
Також Politeka писала, що Лілія Подкопаєва зворушила кадрами з дворічною донькою в сукні з фатину.