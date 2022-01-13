Відома українська гімнастка і олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва продемонструвала фігуру в короткій сукні і на високих підборах.

Як пише Politeka.net, 43-річна спортсменка порадувала шанувальників новими кадрами.

На них Подкопаєва показала новий жіночний образ. Так, гімнастка одягла ефектне коротке плаття-піджак персикового відтінку. На шиї спортсменки красувався легкий шарфик того ж кольору. Доповнювали образ босоніжки на високих підборах.

Подкопаєва показала кілька фото, а також відео, де вона ефектно дефілює по коридору в цьому образі.

"Не можна погоджуватися повзти, коли відчуваєш бажання парити", - підписала кадри Подкопаєва.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Вогонь", "ви завжди молодець", "вже дуже цей колір тобі до лиця!! красуня!", "Лілечка, ви прекрасні!", "Красуня неземна, клас", "молода і красива дівчинка, звичайно тільки парити і з високо піднятою головкою", "красиві слова! І Ліля повітряна!",- пишуть люди.

Відзначимо, що Подкопаєва зараз живе в США зі своїм чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, і дітьми.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва в тонкій маєчці ледь не засвітила зайве на знімку з дітьми.

Як повідомляла Politeka, Подкопаєва в елегантному вбранні показала рідкісне фото з чоловіком-бізнесменом.

Також Politeka писала, що Лілія Подкопаєва зворушила кадрами з дворічною донькою в сукні з фатину.