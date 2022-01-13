Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася емоційним постом у своєму Instagram. 2022 рік Огневич вирішила почати з яскравої подорожі в Африку, в якому вона активно вивчає місцеву природу і культуру. Співачка ділиться з шанувальниками безліччю фото і відео з поїздки, не втомлюючись розповідати про те, як їй там подобається.
На цей раз Огневич відвідала історичний квартал Кам'яне місто на Занзібарі. Там у неї видалася хвилинка, щоб посидіти в ефектному кріслі і перепочити. На фото Злата задумливо поклала голову на руку і дивилася кудись убік з легкою, але явно щасливою посмішкою.
Співачка була в білосніжній сорочці і світлому солом'яному капелюшку.
"Просто видихаю. Просто щаслива тут і зараз", - підписала фото Огневич.
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Її шанувальники не змогли пройти повз.
"Яка красива Злата", "Чарівна Златочка!!! Завжди очаровашка і обаяшка!", "Ви тут красива і щаслива", "відразу і не впізнати Така ви тут загадкова", "і чому не поїхати з коханою людиною?? Напевно набрид вже поки вибирала", - пишуть люди.
Нагадаємо, "холостячка" Огневич показала в маленькому купальнику, як грається в Африці.
Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич показала, якою принциповою може бути.
Також Politeka писала, що Огневич з червоним обличчям поскаржилася на неприємні наслідки відпочинку в Африці.