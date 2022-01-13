Популярна співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про те, як почувається під час своєї подорожі в Африку.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася емоційним постом у своєму Instagram. 2022 рік Огневич вирішила почати з яскравої подорожі в Африку, в якому вона активно вивчає місцеву природу і культуру. Співачка ділиться з шанувальниками безліччю фото і відео з поїздки, не втомлюючись розповідати про те, як їй там подобається.

На цей раз Огневич відвідала історичний квартал Кам'яне місто на Занзібарі. Там у неї видалася хвилинка, щоб посидіти в ефектному кріслі і перепочити. На фото Злата задумливо поклала голову на руку і дивилася кудись убік з легкою, але явно щасливою посмішкою.

Співачка була в білосніжній сорочці і світлому солом'яному капелюшку.

"Просто видихаю. Просто щаслива тут і зараз", - підписала фото Огневич.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Яка красива Злата", "Чарівна Златочка!!! Завжди очаровашка і обаяшка!", "Ви тут красива і щаслива", "відразу і не впізнати Така ви тут загадкова", "і чому не поїхати з коханою людиною?? Напевно набрид вже поки вибирала", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостячка" Огневич показала в маленькому купальнику, як грається в Африці.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич показала, якою принциповою може бути.

Також Politeka писала, що Огневич з червоним обличчям поскаржилася на неприємні наслідки відпочинку в Африці.