Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська акторка та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук часто ділиться із шанувальниками особистими фото та відео, а також розповідає про себе та сім'ю.
Цього разу Саліванчук вирішила відповісти на питання шанувальників. Так, фанати акторки поцікавилися, як вона справляється з "вигоранням" материнства.
"Проводжу один вечір та ніч з чоловіком в готелі і на ранок все добре", - розповіла Анна.
Нагадаємо, що в шлюбі з Олександром Божковим Саліванчук виховує двох синів - Гліба, який народився у 2015 році, та Микиту, якого народила 1 вересня 2020 року.
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