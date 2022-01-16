Відома українська акторка та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук розповіла шанувальникам, як справляється з материнством.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська акторка та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук часто ділиться із шанувальниками особистими фото та відео, а також розповідає про себе та сім'ю.

Цього разу Саліванчук вирішила відповісти на питання шанувальників. Так, фанати акторки поцікавилися, як вона справляється з "вигоранням" материнства.

"Проводжу один вечір та ніч з чоловіком в готелі і на ранок все добре", - розповіла Анна.

Нагадаємо, що в шлюбі з Олександром Божковим Саліванчук виховує двох синів - Гліба, який народився у 2015 році, та Микиту, якого народила 1 вересня 2020 року.

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