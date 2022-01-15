Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Олександра Зарицька поділилася спокусливим відео. Вона використовувала незвичайний фільтр, засвітившись з третім оком. Виглядала співачка чудово. Було видно, що вона тримає себе в прекрасній формі.

У свіжому інтерв'ю Олександра Зарицька зізналася, що за минулий рік їй вдалося схуднути на 30 кілограм. Як відомо, худнути співачка почала перед участю в шоу "Танці з зірками". Спочатку схуднення замислювалося для того, щоб її партнеру Юрію Мєшкову було легше робити підтримки.

Але, судячи з усього, співачці сподобався її новий образ і стан, тому вона продовжила дотримуватися правильного харчування. Крім цього, як зізнається Зарицька, вона повернулася до танців. Зараз вона займається танцями три рази на тиждень по три-чотири години.

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