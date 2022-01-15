Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", заговорила про свою сильну сторону.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ксенія Мішина подякувала своїм шанувальникам за компліменти, які вони залишили під її останнім інтерв'ю.

"Окреме спасибі за компліменти моєму волоссю. Пам'ятаєте історію про те, як моя героїня зі зломовчання за сценарієм повинна була бути блондою? Мене не перефарбували, так як режисерові дуже сподобалося моє волосся", - розповіла Мішина, додавши, що режисер постійно хотів бачити її в кадрі з розпущеним волоссям.

Актриса додала, що чоловіки завжди звертають увагу на жіноче волосся і його довжину. На її думку, це факт, який не можна заперечувати.

"Вдихаючи аромат волосся, і торкаючись до нього чоловік "просочується жінкою", - зазначила Ксенія Мішина, засвітивши себе з розпущеним волоссям.

Відзначимо, що Ксенія Мішина вважається однією з найкрасивіших українських актрис сучасності.

Нагадаємо, що Мішина за кермом шикарного авто позлила своїх хейтерів:"Така стрьомна".

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