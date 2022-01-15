Як повідомляє Politeka.net, в Instagram дружина Юрія Ткача поділилася серією фото з відпустки.
"Бути в моменті..Зупинитися і насолодитися красою навколо. Перший раз в житті ми на відпочинку просто відпочиваємо. Не женемося за екскурсіями, не рвемо кігті з готелю в пізнанні території навколо, не шукаємо собі пригоди, а просто спокійно відпочиваємо і насолоджуємося один одним і даними в моменті!",- поділилася своїми враженнями Вікторія.
У коментарях зірковій родині залишили масу теплих слів. Багатьом сподобався образ Лізи і її райдужне волосся.
"Це і є щастя! Бути в гармонії з самим собою!", "Ви просто всі красиві", "Ваша Лізі вогонь", "Краса ж!", "Кайфуйте мої любимки", "Татова доця. Не ну прям Юрія обличчя", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Вікторія Ткач розповіла, чому донька не пішла до школи після канікул: "ми вирішили...".
Ще Politeka писала, що Вікторія Ткач з новою зачіскою покрасувалася під пальмами.
Також Politeka повідомляла, що Ткач спантеличив шанувальників знімком на відпочинку в Домінікані:"тарілочка на столі".