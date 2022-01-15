Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія розповіла, що їх відпочинок в Домініканській Республіці цього разу став особливим – вони навчилися бути в моменті.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram дружина Юрія Ткача поділилася серією фото з відпустки.

"Бути в моменті..Зупинитися і насолодитися красою навколо. Перший раз в житті ми на відпочинку просто відпочиваємо. Не женемося за екскурсіями, не рвемо кігті з готелю в пізнанні території навколо, не шукаємо собі пригоди, а просто спокійно відпочиваємо і насолоджуємося один одним і даними в моменті!",- поділилася своїми враженнями Вікторія.

У коментарях зірковій родині залишили масу теплих слів. Багатьом сподобався образ Лізи і її райдужне волосся.

"Це і є щастя! Бути в гармонії з самим собою!", "Ви просто всі красиві", "Ваша Лізі вогонь", "Краса ж!", "Кайфуйте мої любимки", "Татова доця. Не ну прям Юрія обличчя", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Вікторія Ткач розповіла, чому донька не пішла до школи після канікул: "ми вирішили...".

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