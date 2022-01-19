Популярна українська співачка Оля Полякова, яка днями відсвяткувала своє 38-річчя, записала звернення.

Як пише Politeka.net, співачка Оля Полякова, яка днями відсвяткувала 38-й день народження, заінтригувала новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова записала сторіс в гримерці, поки над її зачіскою працювала стиліст.

"Отже, Всім привіт, дорогі мої. Ми сьогодні знімаємо кліп на пісню ... яку! Вгадайте!» - звертатися Оля Полякова до шанувальників.

Відзначимо, на шиї у співачки красувався хрестик зі смарагдами. Раніше артистка похвалилася, що такий подарунок вона отримала від своєї старшої дочки Маші.

З нагоди свого дня народження Оля Полякова закотила вечірку в одному з ресторанів Києва. Співачка святкувала разом з телеведучою Машею Єфросиніною, співачкою Дашею Астаф'євою, фешн-фотографом Сонею Плакидюк, телеведучою Лесею Нікітюк, Катею Осадчою та її чоловіків Юрієм Горбуновим, Андре Таном, Алексем Сухановим та іншими.

Нагадаємо, Полякова без макіяжу засвітила особливі подарунки від дочки і Єфросиніної: "з смарагдиками..."

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