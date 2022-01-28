"Холостяк" Микита Добринін розповів про емоційний дорогий подарунок українцям, поставивши несподіване запитання у себе в Instagram.

Як пише Politeka.net, Микита Добринін - головний герой шоу" Холостяк", де перемогла Даша Квіткова. Після проекту пара одружилася, а нещодавно у них з'явився первісток. Зараз сім'я відпочиває на Сейшелах, куди взяли з собою маму і маленьку дитину.

На новому фото в Instagram Микита показав, як насолоджується відпочинком на Сейшелах. На знімку Добринін позував у халаті, перебуваючи серед екзотичної рослинності.

"Наше життя-це емоції.

Коли ми знаходимося з коханою людиною — відчуваємо емоцію, кайфуємо в моменті і хочемо ще. Коли сидимо з Понеділка по п'ятницю на ненависній роботі — це теж викликає емоції, хочеться знайти зайнятість до душі і отримувати більше кайфу від життя.

Саме емоції визначають наші дії і рішення, вони служать ідентифікатором.

Деякі люди навмисно блокують їх (особливо неприємні). Але фішка в тому, що вони не бувають поганими або хорошими, емоції роблять нас нами, людьми, в цьому і цінність.

Круто, коли є можливість проживати їх на максимум, розділяти з близькими, а ще круто дарувати їх рідним.

Так, практичні подарунки-штука класна. Але навряд чи на старості років ми будемо з посмішкою на обличчі згадувати, який крутий блендер або відбійний молоток отримали на Новий рік, аж 20 років прослужив

Я дуже радий, що ми рвонули на Сейшели, це наші незабутні емоції. Ми тут відпочиваємо душею і тілом. Ми всі тут на релаксі, в проміжках між безсонними ночами

А ви за які подарунки? Емоція чи практичність?",- написав зірка.

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