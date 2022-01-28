Як пише Politeka.net, Микита Добринін - головний герой шоу" Холостяк", де перемогла Даша Квіткова. Після проекту пара одружилася, а нещодавно у них з'явився первісток. Зараз сім'я відпочиває на Сейшелах, куди взяли з собою маму і маленьку дитину.
На новому фото в Instagram Микита показав, як насолоджується відпочинком на Сейшелах. На знімку Добринін позував у халаті, перебуваючи серед екзотичної рослинності.
"Наше життя-це емоції.
Коли ми знаходимося з коханою людиною — відчуваємо емоцію, кайфуємо в моменті і хочемо ще. Коли сидимо з Понеділка по п'ятницю на ненависній роботі — це теж викликає емоції, хочеться знайти зайнятість до душі і отримувати більше кайфу від життя.
Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Яскравий учасник "Майстер Шеф. Битва сезонів" розплакався перед суддею Ярославським: "Це капець"
Посивілий Мірзоян засвітив чесне фото Матвієнка без макіяжу: "Ну як же..."
Потонув маленький син олігарха, все сталося на очах у брата: «Вистачило хвилини»
Саме емоції визначають наші дії і рішення, вони служать ідентифікатором.
Деякі люди навмисно блокують їх (особливо неприємні). Але фішка в тому, що вони не бувають поганими або хорошими, емоції роблять нас нами, людьми, в цьому і цінність.
Круто, коли є можливість проживати їх на максимум, розділяти з близькими, а ще круто дарувати їх рідним.
Так, практичні подарунки-штука класна. Але навряд чи на старості років ми будемо з посмішкою на обличчі згадувати, який крутий блендер або відбійний молоток отримали на Новий рік, аж 20 років прослужив
Я дуже радий, що ми рвонули на Сейшели, це наші незабутні емоції. Ми тут відпочиваємо душею і тілом. Ми всі тут на релаксі, в проміжках між безсонними ночами
А ви за які подарунки? Емоція чи практичність?",- написав зірка.
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін влаштував квіткової побачення мрії, що худне після пологів
Також Politeka писала, що "Холостяк" Добринін вперше показав будинок на березі океану, в якому живе з сином і квітковою
А ще Politeka повідомляла, що низка неприємностей наздогнала сім'ю" Холостяка " Добриніна далеко від України