Тіна Кароль багато знімається, але не забуває приділяти час соцмережам, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram зірка показує, як виглядає, а також розповідає про творчість.
У новому сторі Instagram співачка і зовсім вирішила здивувати зовнішністю. Зірка розмістила знімок, зроблений 1 січня цього року. Тіна Кароль здивувала зовнішністю з великими губами. Все через цікавий ракурс, який артистка вибрала - вона піднесла близько камеру, і зняла себе знизу.
Знімок відразу розмістили в одній з фан-груп співачки.
"Новий #challenge від Тіни❤ "перше фото в році". Помічай Тіну і покажи своє перше фото в цьому році", - написали автори публікації.
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За півгодини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"❤️❤️❤️", "👏😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, на справжню сторінку Тіни Кароль в Instagram підписані 1,8 мільйона користувачів Мережі. Пости зірки часто викликають ажіотаж. За поширеними даними, вважається, що у співачки найбільша фан-база в Україні.
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