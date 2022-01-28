Прийомна дочка продюсера і виконавця Потапа Наташа Горова розповіла про те, як експерименти із зовнішністю зіпсували їй волосся.

Як відомо, Наташа-дочка продюсера Ірини Горової від першого шлюбу. Потап удочерив її, коли вони з її матір'ю одружилися, і навіть після розлучення зберігає з молодою дівчиною хороші стосунки. Зараз Наташа Горова працює PR-фахівцем, а також активно веде сторінку в Instagram.

На цей раз у своєму блозі дівчина вирішила розповісти про те, як сама зіпсувала собі волосся, а пізніше їх відновила. Вона поділилася архівними фото, на яких показала їх на різних етапах свого життя. За словами Горової, першим "серйозним перевтіленням" для її натурально русявого волосся став "довгоочікуваний темний".

"А там вже і рожевий прилетів. Що творилося тоді з моїми волоссям - не передати словами. Ми їх так довго лікували. А потім я була яскравою блондинкою. Занадто яскравою", - написала блогерка, супроводжуючи всі відповідними фото.

Горова зізналася, що все це позначилося на здоров'ї її волосся.

"Завдяки таким експериментам волосся стали набагато тонше і якість їх постраждала дуже. Але і вітаміни (які прописав лікар, самостійно нічого пити не потрібно) поліпшили їх стан в 10 разів. Любіть свою природну красу і бережіть її", - написала Наташа.

Відзначимо, що зараз дівчина продовжує фарбуватися в блонд, але вже не в такий яскравий, як раніше.

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