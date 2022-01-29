Подружка Насті Каменських блогерка Анна Андрійчук, яка була одружена з Олексієм Завгороднім (Позитив, ПТЗ), показала, як насолоджується відпочинком.

Як пише Politeka.net, Анна у 2021 році розійшлася з Олексієм Завгороднім. Також Андрійчук дружить багато років з Настей Каменських, чоловік якої продюсує колишнього чоловіка блогерки. Ганна зараз розвиває власний бренд одягу, а також веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила розповісти про мрії.

"Нещодавно говорила з дівчатками про бажання.

Виявляється, що багатьом складно написати більше 10. Не знають чого хотіти крім: будинок, машина.

Мене це так вразило, якщо чесно.

Але Настя Каменських нагадала, як років 8 тому я була абсолютно такою ж. Не могла і 5 написати.

Як зараз пам'ятаю, Настя сідала навпроти і в прямому сенсі цього слова-змушувала мріяти.

Дуже важко давалося мені це.

Навіть проходила різні марафони, але все було марно.

Зараз розумію чому так було у мене і чому відбувається у більшості.

Мріяти-це про дозвіл собі!

У дозволі мати щось більше.

Це навичка, в якій ви дозволяєте собі мати все, що забажаєте.

Від найдрібнішого до самого глобального.

Дозволяти!

Мислити» у мене такого ніколи не буде, навіщо взагалі себе дражнити " категорично не можна. Це як бомба уповільненої дії, яка рано чи пізно зруйнує Ваше життя зовсім.

У певний період у мене на заставці в телефоні стояла картинка з написом»Я дозволяю собі (і далі список найзаповітніших мрій)".

Це класна афірмація, яка кожен раз приводила до тями.

Такий собі компас, який нагадував Куди я йду і навіщо.

Спробуйте, це дуже працююча штука

На сьогоднішній день Мої списки перевалюють за 100 бажань.

Прописую все до дрібниць.

Після 30-го приблизно відкривається " друге дихання»

Друзі, дозволяйте собі!

Складно? Ну, хоча б спробуйте

Все те, чого щиро хочете обов'язково збудеться, ось побачите!

Перевірений.

Ви взагалі прописуєте чого хочете?

Скільки у вас бажань?",- написала блогерка.

Також Ганна додала фото, на якому лежала у вузькому купальнику і вражаючи формами.

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