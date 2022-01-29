Як пише Politeka.net, Анна у 2021 році розійшлася з Олексієм Завгороднім. Також Андрійчук дружить багато років з Настей Каменських, чоловік якої продюсує колишнього чоловіка блогерки. Ганна зараз розвиває власний бренд одягу, а також веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила розповісти про мрії.
"Нещодавно говорила з дівчатками про бажання.
Виявляється, що багатьом складно написати більше 10. Не знають чого хотіти крім: будинок, машина.
Мене це так вразило, якщо чесно.
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Але Настя Каменських нагадала, як років 8 тому я була абсолютно такою ж. Не могла і 5 написати.
Як зараз пам'ятаю, Настя сідала навпроти і в прямому сенсі цього слова-змушувала мріяти.
Дуже важко давалося мені це.
Навіть проходила різні марафони, але все було марно.
Зараз розумію чому так було у мене і чому відбувається у більшості.
Мріяти-це про дозвіл собі!
У дозволі мати щось більше.
Це навичка, в якій ви дозволяєте собі мати все, що забажаєте.
Від найдрібнішого до самого глобального.
Дозволяти!
Мислити» у мене такого ніколи не буде, навіщо взагалі себе дражнити " категорично не можна. Це як бомба уповільненої дії, яка рано чи пізно зруйнує Ваше життя зовсім.
У певний період у мене на заставці в телефоні стояла картинка з написом»Я дозволяю собі (і далі список найзаповітніших мрій)".
Це класна афірмація, яка кожен раз приводила до тями.
Такий собі компас, який нагадував Куди я йду і навіщо.
Спробуйте, це дуже працююча штука
На сьогоднішній день Мої списки перевалюють за 100 бажань.
Прописую все до дрібниць.
Після 30-го приблизно відкривається " друге дихання»
Друзі, дозволяйте собі!
Складно? Ну, хоча б спробуйте
Все те, чого щиро хочете обов'язково збудеться, ось побачите!
Перевірений.
Ви взагалі прописуєте чого хочете?
Скільки у вас бажань?",- написала блогерка.
Також Ганна додала фото, на якому лежала у вузькому купальнику і вражаючи формами.
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