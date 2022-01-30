Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Іванна Онуфрійчук похвалився знімками у весільних сукнях.
Як відомо, Іванна Онуфрійчук грала весілля зі своїм коханим-бізнесменом казахського Походження на ім'я Алмаз кілька разів, тому і суконь у неї кілька. Вперше церемонія відбулася в лютому 2021 року на Мальдівах. До цього вони жили в цивільному шлюбі.
"Це просто захват", "вона просто 🔥 🔥 🔥" » " як красиво! Наречена неймовірно прекрасна!🔥 ", "Шикарний образ",» все ідеально", "Божественно", "чарівно", "дуже красива", - коментують наряд Іванни Онуфрійчук для Мальдівського весілля.
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Офіційно Іванна Онуфрійчук оформила відносини з Алмазом в листопаді 2021 року в Києві. Телеведуча пояснювала, що у Вінницькій області, звідки вона родом, прийнято грати весілля кілька разів.
На святкуванні в Києві виступили Українська співачка Вєрка Сердючка, український дует Tamerlan&Alenа і молдавський співак Дан Балан, який також розважав гостей Іванни Онуфрійчук і алмазу і на Мальдівах.
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