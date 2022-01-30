Як пише Politeka.net, актриса, танцівниця і менеджер власного чоловіка Сніжана Бабкіна поділилася новим постом у своєму Instagram. В ньому Бабкіна розповіла про схожість зі своєю 11-річною донькою Веселиною.
На кадрах, які зняв за вечерею Бабкін, можна побачити, як мати з донькою сидять за столом, насолоджуються їжею і пританцьовують під музику. Дружина співака пояснила, що для них з Веселиною танці – це дійсно спільна пристрасть.
"Коли я в 3 роки пішла на бальні танці, я перестала стояти на місці, сидіти на місці і навіть спати на місці. Мені всі говорили: "що ти весь час смикаєшся, дригаєшся, постій спокійно хоч хвилину!"...І ось народила собі подружку, яка мене розуміє. У нас одне шило на двох" - похвалилася Бабкіна.
У коментарях до її посту люди відреагували на кадри.
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