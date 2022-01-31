Злата Огневич, яка була головною героїнею в шоу "Холостячка", а зараз зірку переслідує агресивний фанат, показала, чим зайнята у ванній.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є успішною українською співачкою та учасницею шоу "Маска", де в образі Сонця Зірка перемогла. А в минулому році знаменитість вирішила спробувати знайти любов на "Холостячку", але переможець Андрій Задворний пішов від артистки через деякий час після фіналу шоу. А нещодавно Злато розповіла про агресивного фаната, який її переслідує. А тепер Огневич вирішила в Instagram показати, чим займається у ванній.

Співачка стояла біля дзеркала і наносила тонік.

"За охолоджуючий тонік окреме спасибі. Позбавив мене навіть від головного болю", - написала Злато.

Після цього зірка похвалилася гребінцем.

"Гребінець на допомогу всім здоровим волоссю. Масаж, знижує ризик пошкодження волосся, полірує волосся", - написала Огневич.

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