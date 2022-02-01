Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним українським телеведучим. Зірка в 2021 році знімався в проектах "Маска" і "Співають всі". Відомо, що в 2017 році Остапчук емігрував до Канади, але в 2019 році вирішив повернутися назад в Україну. На нових кадрах в Instagram Володимир показав район міста Торонто, в якому жив.
"Гуляємо по райончику, де я раніше жив, і ось Я не був тут два роки і у мене таке відчуття, що якось магазинчики з'їхали чи помінялися", - сказав Остапчук.
"Так, значить дивіться, як виглядають типові будинки канадців. Як це ми називаємо? Одноповерхова Канада. Саня, скільки ось такий будиночок може коштувати?",- запитав друга Володимир.
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"Ну в цьому районі я можу припустити, що він коштує мільйона три доларів. Так, бачиш, він відділений від сусідів", - розповів друг.
Як виявилося, будинки дуже дорогі в Торонто, особливо, якщо він Окремий і в ньому живуть не дві сім'ї.
"Але середній такий будиночок коштує більше двох мільйонів доларів", - підсумував Остапчук.
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