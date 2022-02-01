Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", але не побудувала стосунки з переможцем, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артистка записала відео з інтригуючим секретом, яке виклала в сторіс.

У ролику Злато розповідає, що вже завтра розкриє шанувальникам якусь важливу новину. При цьому сама вона виглядає на відео окриленою і щасливою, видно, що їй аж не терпиться все розповісти.

"Завтра буде дуже класний день, тому що я нарешті зможу поділитися з вами класною новиною, яку я вже не можу тримати в собі. От не можу більше вже. Але до завтрашнього ранку все-таки дотерплю, дочекайтеся", - розповіла Огневич у сторіс.

"Завтра повідомлю новину, яку довго ховала від вас", - підписала відео співачка і додала геолокацію. Виявилося, що вона зараз відпочиває в Буковелі.

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