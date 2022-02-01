Як передає Politeka.net, Ольга Полякова вирішила показати поповнення у своїй родині. Цього разу в будинку Полякових з'явився ще один екзотичний улюбленець. Як відомо, у артистки є домашні тварини, за якими доглядають діти.
Також на дачі Полякова не раз показувала котів і собак, за якими вони доглядають.
"Дорогі мої, у нас новий мешканець. Це Квакша, ось у неї тут Мушка повзає. Зараз я покажу вам, як вона її їсть. Вона зовсім Малятко, поки ще в коробці, тільки приїхала, але незабаром ми зробимо їй болотце.
Це Аліса моя ось таким захоплюється. Ящірка у нас вже є, тепер у нас є ще й Квакша. Ось так " - розповідає Ольга в Instagram з ранку.
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Раніше ми писали, Ольга Полякова стала тренером у новому сезоні проекту"Голос країни". На своїй сторінці в Instagram співачка показала, як готується до зйомок "нокаутів" на шоу. На кадрах Полякова заспівала "Аве Марія" повністю спотворена фільтрами. Її ніс став менше, очі замість карих, стали сіро-зеленими, а навколо голови з'явився німб.
"Добрий день, дорогі мої. А ми починаємо знімати "Голос країни"!", — розповівши Ольга Полякова.
Раніше повідомлялося, Кухар, Dzidzio, Нікітюк та інші зазирнули на Полякову в ультракороткому вбранні: "Ну як же можна так..."
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