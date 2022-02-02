Як пише Politeka.net, На сторінці "Дизель шоу" в Instagram з'явилися нові кадри з серіалу "Татусі 4". На кадрах показали улюблених героїв і розповіли про те, що буде відбуватися в новому епізоді.
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Тепер ви точно знаєте, чому потрібно подивитися нову серію»Папанек"!",- написано було під фото.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже сподобалися перші серії", " подивилася під великим враженням, особливо від сім'ї Єгора і Свєти. Ігор так змінився, а Борюсик просто лапочка, дуже схожий на Єгора)", "Плакала, коли дізналася, що Іра і Микита в розлученні".
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