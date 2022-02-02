У " Дизель шоу "розповіли, що відбудеться в серіалі" татусі", підігрів інтерес до нового епізоду проекту.

Як пише Politeka.net, На сторінці "Дизель шоу" в Instagram з'явилися нові кадри з серіалу "Татусі 4". На кадрах показали улюблених героїв і розповіли про те, що буде відбуватися в новому епізоді.

"Нова серія і нові яскраві пригоди! Куди цього разу вони приведуть наших " татусів»:

Чим в перший же день відзначиться Стас?

Чому посваряться Саша і Таня?

Через кого Женя і Аня опиняться на межі розлучення?

Чи залишиться працювати в готелі Микита?

Тепер ви точно знаєте, чому потрібно подивитися нову серію»Папанек"!",- написано було під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже сподобалися перші серії", " подивилася під великим враженням, особливо від сім'ї Єгора і Свєти. Ігор так змінився, а Борюсик просто лапочка, дуже схожий на Єгора)", "Плакала, коли дізналася, що Іра і Микита в розлученні".

Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" заінтригував кадром нового сезону серіалу " татусі»

А ще Politeka повідомляла, що як змінилася найменша актриса "Дизель Шоу" і чим здивує Гашенко: нові кадри "татусів"

Також Politeka писала, що в "Дизель шоу" показали перші кадри нового сезону "Папаньки" з Крутоголовом і Лілією Ребрик



