Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Надя Дорофєєва, яка активно почала сольну кар'єру після розпаду групи "Время и Стекло", поділилася в своєму Instagram кумедним домашнім відео. У ролик артистка випадково засвітила розкішний інтер'єр заміського будинку, в якому живе разом з чоловіком Володимиром Дантесом.

У ролику Надя виконала запальний танець під фрагмент свого нового хіта "Разноцветная". Перед камерою артистка з'явилася в стильному образі – широких темних брюках з строкатою жилеткою і білою футболкою під нею. Її волосся розпущене в об'ємному укладанні, а на обличчі легкий макіяж і пафосний вигляд. Варто відзначити, що в ролику співачка засвітила свій будинок, з м'яким освітленням, величезним дзеркалом і милою вбраною ялинкою.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Пройшов тільки один день, як я поділилася першим сніпетом #raznotsvetnaya, а вже стільки відео і переглядів. Давайте зробимо більше? 500 000 переглядів на # І я розповідаю, коли прем'єра треку! Ну і не забуваємо, хто зніме свій відос, тому летить мій лайк або коммент".

Користувачі тут же почали коментувати нове відео зірки: "А ялинка все ще стоїть", "Ти заслуговуєш більшого, любимо тебе сильно, і вітаємо", "Як же хочеться почути цей трек", "Чекаємо!", "Чекаємо вихід цього прекрасного треку!", "Красива така!", "Різнокольорові гріхи", "Цей сніппет в голові цілий день. Швидше прем'єру пісні роби".

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