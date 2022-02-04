Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співак поділився жартівливим викривальним постом. У ньому Дантес поскаржився на те, що в останні два дні часто чує стогони людей, «пропустили 2.02.2022 22:22».
Співак підкреслив, що сам він у подібне не вірить.
"Ви чого, золоті мої, це ж просто цифри. Вони ніяк не впливають на ваше життя! Хоч засуджувати не можна, але я цю маячню засуджую", - написав співак.
Проте його подальші слова суперечили цій заяві.
"Засуджую, тому що я не полінувався і поставив будильник на 22:21. Сів у своєму місці сили, сформулював запит і відправив бажання у всесвіт. І не ною", - підкреслив Дантес.
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Він також підбадьорив усіх забобонних людей, нагадавши, що попереду їх чекає "22.02.2022 22:22 і 02: 02". Дантес порадив вже зараз заводити будильники.
Жартівливий пост артиста насмішив його дружину, Надю Дорофєєву.
Нагадаємо, Дорофєєва в брюках з розрізами на бердах здивувала танцями на вулиці.
Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес після тренування хвалився підкачаним тілом.
Також Politeka писала, що стривожений чоловік Дорофєєвої Дантес кинувся до лікаря і з'ясував, що з ним.