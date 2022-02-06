Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 57-річна Народна арстика України родом з Київщини Таїсія Повалій, яка вже багато років живе та працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео, а також розповідає про свої плани.
Цього разу Повалій опублікувала спільне фото з єдиним сином 38-річним Денисом, якого народила від першого чоловіка Володимира Повалія. Співачка зауважила, що вони з сином взяли участь у російській телепрограмі "Дві зірки. Батьки і діти".
"Не забуваймо! Завтра програма "Дві зірки. Батьки та діти" о 19:10 на Першому. Дивимось разом!!!🎉❤😘", - написала Повалій.
Нагадаємо, що син Таїсії Повалій брав участь у першому сезоні шоу "Х-Фактор". Журі вирішило поставити Дениса у дует із сином Віктора Павліка Олександром, але до прямих ефірів справа не дійшла. Через провокації та байдужість Повалія до проєкту його дискваліфікували.
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Шанувальники написали, що з нетерпінням чекають нового випуску "Дві зірки".
"Чекаємо ❤️ Натякніть, яку пісню виконуватимете? 😃 Давайте загадками або ребусами хоча б))))", "Чекаємо на новий випуск🔥🔥🔥", "Чекаю дуже! Так цікаво, що цього разу ви співатимете😍", "Таїсія, Ваш син дуже талановитий, так само як і Ви 🔥🔥❤️", "Дивимося кожну програму!! І вболіваємо за Вашу сім'ю!! Ви найкращі, Ви вишукані, Ви не схожі на інших!!", - написали в мережі.
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