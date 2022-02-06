Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу, яка після розлучення з молодим чоловіком-ровесником, закрутила роман з 38-річним російським актором Романом Полянським, представила шанувальникам свою нову роботу-пісню і лірик відео"віскі".

Так, в ролику можна прослухати нову пісню Аліна, а також побачити її в сміливих нарядах. Як видно, на відео співачка змінила кілька чином, в одному з них вона витончено демонструє свої апетитні принади. Також можна звернути увагу на пишні світлі кучері артистки, хоча зараз вона повернулася до більш природної зачіски. Також на кадрах мигцем можна побачити її нового коханого Романа Полянського.

У підписі до публікації Гросу написала: "Прем'єра пісні #Віскі. А ми вже готуємося знімати кліп. Який сценарій ви тут бачите?". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Класна пісня", "Як це коментувати? Можу сказати тільки, що ти найкраща", "Просто дівчина, а поруч з нею красиві чоловіки", "Круто", "Ну просто королева наша. Дуже любимо", "Красива успішна бізнес леді, а він, дуже гарний і харизматичний, але не дуже вірний", "Слухаю пісню і бачу, коли стакан з віскі по барній стійці їде", "Клас", "Як можна бути такою красивою? Краща".

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