Як пише Politeka.net, Zi Faamelu - українська співачка-трансгендер, яка до цього була відома як Зианджа. Артистка стала відомою, коли ще будучи Борисом Апрелем до зміни брала участь в шоу " Фабрика Зірок 2 "і" Фабрика зірок. Суперфінал". Після проекту зірка кілька років працювала з продюсерським центром Наталії Могилевської. Як недавно Zi Faamelu зізналася, продюсерка її возила до психіатра, щоб змінити сексуальну орієнтацію.

Катя Осадча вирішила розпитати Наталія про її колишню підопічну.

"Нещодавно Борис Апрель, твій колишній підопічний, відверто розповів про ваші з ним стосунки. Він розповів про те, що він випробував від тебе булінг через його ваги. Що з цього правда, що ні?", - запитати Осадча.

"Ті з моїх артистів, хто стали успішними: Монатік, Макс Барських, Дантес, Регіна Тодоренко... Вони пишуть слова подяки. Ті, хто не став зіркою, або щось склалося не так як вони мріяли, вони обов'язково не люблять: Монатіка, Макса Барських і мене. І у них є якісь фантазії з приводу того, як воно буває. Для того, щоб мати картину повноцінну, потрібно, напевно, звертатися до всіх дітей, з ким я була! Тому що у мене було дуже багато дітей. У мене зараз школа І якщо ти запитаєш батьків дітей, які вчилися у мене в школі, ти теж знайдеш незадоволених. Боря. ну, просто він завжди був дуже емоційною людиною. Щось можливо придумав, щось йому здалося. Можливо, це величезна образа з приводу того, що не склалося так як хотілося. Спочатку як у чоловіка, потім як у жінки. Це ж теж дві долі в одному житті. Важко?",- розповіла Наталія Могилевська.

Також зірка зізналася, що не зв'язувалася зі своїм екс-підопічним:

"Не бачу в цьому сенсу, тому що мені здається, він знаходиться в хвилюючому стані і не буде спокійним, щоб можна було домовиться. Але він завжди знає і тоді, коли я його возила до психіатра, щоб він допоміг йому вилікується, і тоді коли він плакав на моїх руках, я завжди йому говорила: "Боря, я завжди буду з тобою, ти завжди можеш мені зателефонувати".





Не оминув ситуацію і співак Влад Дарвін, який який теж був на "Фабриці зірок" з Борисом Апрелем:



"Я спостерігав з боку за ситуацією і дуже добре пам'ятаю, як Наташа, вже після всіх ефірів, маючи 1000 термінових справ, все одно занурювалася в твої непрості процеси, посвязащая свій людський час, дарувала зворотний зв'язок, ділилася досвідом. Вона прийняла на себе значну частину тиску, який адресувався тобі. Могла цього не робити, не ризикувати, не інвестувати, не розділяти з тобою відповідальність за твій тернистий шлях, який почався до Фабрики. І тоді не було б" викриваючих " міркувань в сторіс про її некоректності, які показують не в кращому світлі тебе. Але якщо моє слово для тебе щось означає, що саме тобі (з усіх 16 учасників) вона віддала максимум".





Також Могильовський додала пост, в якому звернулася до свого екс-підопічного:



"Зи Фамелу, ми з тобою не знайомі особисто. Але я добре була знайома з Борисом Апрелем.



І я запам'ятала його як вразливого хлопця, який серйозно страждав на анорексію. Людина тонкої душевної організації, який нікому не вірив і не їв ніколи, і ніде. Тому дивно звинувачувати мене в булінгу за повноту.



Я взагалі не пам'ятаю, щоб він щось їв. Нескінченно сидів на дієтах, нескінченно худнув. У нього було красиве струнке тіло, але пухкі підліткові щічки і це було пов'язано взагалі не з повнотою, а з прекрасною юністю і молодістю, що вигідно відрізняє молодих людей від дорослих...", - написавши Наталія.

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