Співачка Оля Полякова, яка полетіла з України на відпочинок, показала розкішну віллу з мавпами, похвалившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - популярна українська співачка, яка стала в останньому сезоні "Голос країни" тренером замість Тіни Кароль. А днями артистка вирушила відпочивати на курорт з дочками, звідки тепер постійно ділиться новими фото і відео. Так сталося і цього разу, адже Оля вирішила в сторіс Instagram показати, в якому розкішному місці вона оселилася.

На кадрах Полякова показувала мавп, які жили поруч з віллою.

"Хлопці, подивіться, це не зоопарк. Це просто у нас біля вілли сидить мавпочка з малюком. Клас. Круто, ой як круто", - сказала Оля.

Після цього Оля зробила зйомку вже вночі, демонструючи веранду і басейн. А після цього похвалилася своєю розкішною ніжкою.

"Знімати можу тільки мою ногу", - сказала Оля.

Нагадаємо, 16-річну доньку Олі Полякової розкритикували за провальний фотошоп у міні-купальнику

Також Politeka повідомляла, що Полякова в блискучому міні показала, як веселиться з молодими танцівницями

А ще Politeka писала, що 16-річна дочка Олі Полякової переборщила з вибором мікро-купальника для відпочинку



