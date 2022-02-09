Як пише Politeka.net, Оля Полякова - популярна українська співачка, яка стала в останньому сезоні "Голос країни" тренером замість Тіни Кароль. А днями артистка вирушила відпочивати на курорт з дочками, звідки тепер постійно ділиться новими фото і відео. Так сталося і цього разу, адже Оля вирішила в сторіс Instagram показати, в якому розкішному місці вона оселилася.
На кадрах Полякова показувала мавп, які жили поруч з віллою.
"Хлопці, подивіться, це не зоопарк. Це просто у нас біля вілли сидить мавпочка з малюком. Клас. Круто, ой як круто", - сказала Оля.
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Після цього Оля зробила зйомку вже вночі, демонструючи веранду і басейн. А після цього похвалилася своєю розкішною ніжкою.
"Знімати можу тільки мою ногу", - сказала Оля.
Нагадаємо, 16-річну доньку Олі Полякової розкритикували за провальний фотошоп у міні-купальнику
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