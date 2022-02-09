Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - успішна українська актриса, яка майже 40 років радує фанатів своєю грою в театрі і кіно. Зірка зіграла ролі в десятках фільмів, включаючи легендарну роль Роксолани в однойменному серіалі, і отримала звання народної та заслуженої артистки України. Ольга зараз 55 років і вона продовжує радувати своєю творчістю, а також розвиває блог в Instagram, де цього разу показала, як влаштувала для себе сеанс релаксу і краси.

"Добрий вечір всім, друзі. Сьогодні у нас рубрика краси. Я тільки що прийшла зі зйомок, хочеться якогось релаксу, то чому його собі не влаштувати", - сказала Ольга, позуючи в халаті перед дзеркалом у ванній.

"Починаю процедуру для ніг з бальзамом для сухої загрубілої шкіри", - написала зірка.

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А після цього артистка показала, як накрутила волосся, хвалячись результатом в сторіс Instagram.

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