Український теле- та радіоведучий, головний герой одного з сезонів реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав шанувальникам нове фото з маленьким сином Левом.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 34-річний український теле- та радіоведучий, головний герой реаліті "Холостяк"-9 Микита Добринін (справжнє ім'я Владислав Вакулович) часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео.

Цього разу Добринін, який одружився з блогеркою Дашею Квітковою, опублікував фото з маленьким сином Левом, який народився 13 липня 2021 року.

Ймовірно, фото було зроблено ще під час відпочинку на Сейшельських островах, де Добринін і Квіткова провели немало часу. Микита був у білій сорочці, яку розтебнув на грудях, а маленького Лева одягнули у голубу сорочку. Добринін з сином весело посміхалися у камеру.

"Мої мужчини❤️‍🔥", - написала дружина Добриніна Даша Квіткова.

Шанувальники прокоментували фото та написали, що Лев схожий на маму: "Малюк дуже схожий на маму !!! 😍", "А Лев то схожий на маму", "Мамина копія 😍", "Малишарік🔥😍", "Ви чудові😍😍😍😍".

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Нагадаємо, що "Холостяк" Добринін показав фото з островів і поділився думками про зовнішність і красу: "Люди діляться на два типи".

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова різко відповіла на погані зауваження про свого сина: "Я закликаю всіх мам...".