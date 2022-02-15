Катя Репяхова, четверта дружина українського співака Віктора Павліка, розповіла про свої муки після медичної процедури.

Як передає Politeka.net, 27-річна Репяхова зізналася у своїх свіжих "сторіз" в Instagram, чому не спала всю ніч і як рятувалася.

Так, дівчині напередодні зробили стоматологічну операцію з видалення зуба мудрості, за її словами, останнього. "Отходняк" після процедури виявився дуже важким.

"Реабілітація після видалення нижньої вісімки у мене складна. Першу ніч взагалі не спала через пекельний біль", - розповіла Репяхова.

Дружина Павліка додала, що спочатку не збиралася пити антибіотики, але після безсонної ночі передумала.

"Антибіотики пити не планувала, але вчора прокинулася, прозріла від болю і ночі. І негайно почала їх пити, - разом з тим дівчина зіткнулася з новою проблемою, - Через антибіотики у мене почалися сильні кишкові спазми, хоч пробіотик і п'ю. Такі ось справи".

Незважаючи на біль, Репяхова не стала відмовлятися від походу до косметолога. Дівчина показала в "сторіз" як їй роблять корекцію брів.

"Але, як справжня і відповідальна дівчинка, я не могла пропустити корекцію пудрового напилення брів", - додала вона.

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