Відома українська співачка, солістка гурту "Gо_A", який представляв Україну на Євробаченні-2021, дала інтерв'ю ведучій "Світського життя" Катерині Осадчій.

Як повідомляє Politeka.net, ведуча "Світського життя" Катя Осадча та солістка популярного гурту "Gо_A", який на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" із піснею "Шум" зайняли п'яте місце, Катя Павленко обговорили скандал навколо Національного відбору на Євробачення-2022, який відкривала співачка.

Для події Катя Павленко вибрала срібно-зелену сукню з корсетом та блискітками. Образ співачка доповнила декоративними чорними птахами, які вивищувалися над нею.

Шанувальники прокоментували інтерв'ю "Gо_A", зазначивши її зміни: "Яка приємна та мила дівчина Катя Павленко! Люблю її 💛 найкраща 💛", "Катерина Павленко богиня🦋", "Як Катерина Павленко погарнішала:))) І її приємно слухати. Респект", "Така класна 😍 і розумна 🥰", "Катя шикарна 😍", "Найкраща ❤️", "Катя набагато приємніша, простіша, і крутіша ніж Паш. 💥💥💣💣❤️❤️❤️".

Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Євробачення" і солістка Go_A Павленко здивувала змінами у зовнішності: "Закохана".

Нагадаємо, що українці дочекалися визнання Європи після поразки на Євробаченні: "Підтверджує той факт, що вас засудили".

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