Як повідомляє Politeka.net, популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко) у День святого Валентина несподівано вразила новиною про те, що розлучилася зі своїм коханим Денисом. Примітно, що всього кілька тижнів тому артистка вперше публічно представила свого бойфренда і навіть з'явилася з ним на світському заході.

Тепер же Alyona Alyona повідомила в Instagram, що вони вирішили розлучитися з Денисом, і розповіла, що їхні стосунки тривали майже рік. "Ми розійшлися з Денисом", - коротко підписала оригінальне фото з екс-бойфрендом співачка і в пості постаралася пояснити причину такого рішення.

Тим часом в коментарях до публікації зіркові колеги і шанувальники вирішили підтримати виконавицю у зв'язку з цією подією. Так, телеведуча Леся Нікітюк, співачка Джамала і MamaRika висловили свою підтримку через емодзі. На деякі фанати почали називати Олену нової "Холостячкой". "Хлопці, ви чули? Альона - вільна холостячка", - написав у коментарях один з користувачів.

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