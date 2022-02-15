Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Руслана опублікувала кілька фото, які вразили шанувальників. Співачка позувала в білосніжному стильному костюмі, який чудово гармоніював з її смаглявою шкірою. Артистка виглядала дуже молодо.

"Інтерв'ю "Громадському" про Євробачення, Україну, майбутнє...Слова, які зараз потрібні, саме в цей час... Висловилася відверто, сказала все, що думаю. Не спогади, і не рецепти успіху-набагато глибше: що саме ми хочемо показати, донести, відкрити світові про Україну, яку ідею несе Україна світу, в чому її неперевершеність і неповторність у світовій культурі та історії", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили приємних відгуків.

"Красуня", «яка промениста», «Боже, Руслана з 2004 року в одній порі, тільки цікавіше стала», «молодіє з кожним роком», "Краща", - пишуть користувачі Мережі.

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