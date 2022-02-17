Як повідомляє Politeka.net, дочка популярної української зірки-суперблондинки Олі Полякової 16-річна Маша у програмі "ЖВЛ" прокоментувала свою творчість з нецензурною лексикою, а також розповіла, як на це реагує її мама-артистка.

Так, за словами Маши, вона показує мамі свої пісні, і вони не завжди їй подобаються. "Її мат бісить, але мені якось все одно", - зазначила дівчина.

А на запитання журналістки про те, чи продовжила вона співати пісні з нецензурною лексикою, Марія голосно відповіла "Так!". Також вона додав, що не хоче заганяти себе в будь-які рамки.

"Навіщо себе заганяти в якісь рамки. Чому ми повинні про це мовчати, якщо ми може про це говорити. Вона розуміє, що я йду своєю дорогою, яку я собі придумала, і вона мене не переконає", - заявила Маша.

Відзначимо, що кілька місяців тому в соцмережах прогримів скандал, в якому Машу Полякову жорстко критикували. Справа в тому, що дівчина разом зі своєю групою "Шнурки" публічно виступила і серед репертуару колективу підлітків були матюки пісні. Віддуватися і пояснюватися за дочку довелося самій Олі Поляковій.

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