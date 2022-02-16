Родичка Софії Ротару не так давно заявила про відхід зі сцени, повідомляє Politeka.net. За свою кар'єру зірка встигла заробити шанувальників, які були засмучені цією новиною.

Причину такого рішення 31-річна артистка вирішила не розкривати, але підкресливши, що починає новий етап життя.

Зараз Соня Кей продовжує вести аккаунт в Instagram, на який підписані 52,7 тисячі користувачів Мережі.

В одному з нових постів колишня артистка вирішила звернутися до співгромадян, з'явившись яскравій вишиванці.

"Вітаю всіх з Днем єднання", - написала племінниця Софії Ротару.

Зазначимо, восени минулого року Соня Кей випустила міні-альбом після довгої перерви в кар'єрі. Тоді співачка розповіла, що працювала над записом пісень чотири місяці. За словами племінниці Софії Ротару, вона пройшла через багато проблем за останні роки. Зокрема, у 2020 році у неї помер батько, а пізніше мама важко захворіла на коронавірус, на тлі чого у артистки почалася глибока депресія.

Примітно, що екс-співачка має ступінь магістра дизайнера інтер'єрів Кінгстонського університету в Британії.

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