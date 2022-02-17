Надя Дорофєєва вирішила посперечатися з Потапом під час зйомок чергового ефіру шоу "Голоса".

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва знову повернулася до ролі судді в пісенному шоу, тому активно радує фанатів своїми появами в прямих ефірах "голосу". Цього разу вона посперечалася з Потапом перед суддівським кріслом.

Цього разу Надя подуріла з Потап біля суддівського крісла. Артист заявив, що знайшов таємну силу цього місця і вирішив розкрити секрет:

- Що там таке? – запитувати Дорофєєва. На що Потап відповідає: – Це чарівне крісло, тут сиділи переможці голосу. Я забираю цю силу, будь ласка.

- Ей, Поверни назад! - обурилася Надя і почала класти руки Потапа назад на крісло судді.

На це Інші судді – Полякова і Вакарчук - тільки сміялися і підтримали Надю після жартівливих обурень.

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Раніше Надя представила українцям свій новий кліп"різнобарвна". За якихось півгодини відеоробота зібрала близько 10 тисяч переглядів на ютуб. У своєму Instagram зірка також опублікувала фрагмент кліпу, представляючи його, так що тут же викликала бурхливе обговорення.

Варто відзначити, що в кліпі Надя крім свого звичного образу, приміряла і інший, більш екстравагантний. На деяких кадрах вона з'явилася в образі блондинки, причому з вельми незвичайною зачіскою. Спереду вона виглядає, як дівчина зі стрижкою-каре з асиметричною чубчиком, а ззаду видно довгі густий хвіст.

Нагадавши, "Тепер ваша черга!": Дорофєєва в центрі Києва вразила кадрами напередодні важливої події.

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