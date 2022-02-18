Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 48-річний український актор та музикант Андрій Данилко, який на сцені виступає у жіночому образі Вєрки Сердючки, похвалився шанувальникам, що його нова пісня "Є пропозиція" українською мовою набрала в YouTube один мільйон переглядів (щоб подивитися відео, догортайте до кінця новини).
Як відомо, кліп на пісню, яку Данилко випустив українською мовою вперше за 20 років, з'явився на його YouTube-каналі чотири дні тому - 14 лютого.
"Дякуємо вам!!!", - написав співак.
Зауважимо, що "Є пропозиція" Вєрки Сердючки стане саундтреком до нової комедії "Велика прогулянка", прем'єра якої запланована на 24 лютого. У комедії зіграли не тільки відомі зірки, як от Юрій Ткач, Олена Кравець, Ірина Гатун, а й сама Сердючка з мамою та музичним колективом.
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Як розповів сам Андрій Данилко, "Є пропозиція" - це композиція про вельми романтичну пропозицію, в якій є багато граней: і примирення, і "цікаві плани на ніч", і надія на краще.
Раніше Politeka повідомляла, що Юрій Ткач розізлився на зірку "Жіночого кварталу", не соромлячись камер: "Давай вже...".
Нагадаємо, що Данилко, який відмовився від суддівства в Нацвідборі, зробив українцям подарунок: "Це буде хітом".
Також Politeka писала, що Сердючка засвітила незвичайне татуювання імені себе: схожість вражає.