Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" перетворила дочку в маленьку копію Насті Каменських і показала її Потапу.

Як повідомляє Politeka.net, відомий комік Юрій Ткач з "Квартал 95" разом зі своєю донькою Лізою стали учасниками розважального шоу "Ліпсінк Батл", ведучими якого стали Потап і Леся Нікітюк. Судячи з кадрів, які в своїх Instagram-сторіс опублікувала дружина Ткача Вікторія, Юрій і Ліза робили пародію на дует "Потап і Настя".

На кадрах Вика показала підготовку і зйомки, в яких взяла участь юна красуня Ліза. Дівчинку для шоу перетворили на маленьку копію Насті Каменських, а Ткач, власне, зіграв пародію на Потап.

"Боже, подивіться на цей дует. Потап і Настя. Це саме той випадок, коли копія краща за оригінал", - весело каже ведуча Леся Нікітюк в одній із сторіс.

Ще на одному кадрі маленька Ліза сфотографована з Потап. Дівчинка одягнена в стильний рожевий костюмчик, а на її голові пишні грайливі кучері. А поруч з нею Потап, який причів навпочіпки, щоб не затьмарювати юну зірку. "Новий складник вимальовується", - підписала сторіс Вікторія Ткач.

Нагадаємо, Донька Ткача з "Квартал 95" спантеличила недитячими пародіями: "Переплюнула тата".

Як повідомляла Politeka, Дочка Ткача доросла до "Розсміши коміка" і здивувала навіть тата: "Не підозрює, що його чекає".

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